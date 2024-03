Un punto per continuare a sperare

Cronaca17 Marzo 2024MediasetA San Siro l'Inter va in vantaggio al 43' con Darmian, il Napoli pareggia all'81' con un'incornata di Juan Jesus sugli sviluppi di corner Finisce 1-1 Inter-Napoli, posticipo della 29esima giornata di Serie A. I nerazzurri disputano un buon primo tempo e la sbloccano al 43' grazie a un'incursione di Darmian. Nella ripresa sembrano a lungo riuscire a gestire il vantaggio, ma vengono puniti all'81' da un'incornata di Juan Jesus sugli sviluppi di corner, che vale il pareggio definitivo. Calzona resta inchiodato al settimo posto, Inzaghi frena dopo 10 vittorie consecutive, ma rimane saldamente in vetta alla classifica, a +14 sul Milan.



