Dimarco: "Il Napoli ha ripreso a giocare come con Spalletti"

Interviste17 Marzo 2024web"Capita di prendere gol, magari quella disattenzione ci sta dato che abbiamo giocato 120 minuti contro l'Atletico" Solo un pari per l'Inter dopo una partita che sembrava incalanarsi verso un'altra vittoria per la squadra di Inzaghi, contro il Napoli. Al termine del match è intervenuto ai microfoni Federico Dimarco di Dazn per commentare i 90 minuti di San Siro.



