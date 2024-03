Voci dal Forum: Bacheca di delusioni

Cronaca 12 Marzo 2024 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Una squadra ridicola e una società imbarazzante ci hanno riempito la stagione di giorni amari, e non è del tutto finita





Cronaca12 Marzo 2024Forum SoloNapoli - DarioUna squadra ridicola e una società imbarazzante ci hanno riempito la stagione di giorni amari, e non è del tutto finita Oggi a Barcellona, contro la gloriosa squadra locale, si conclude praticamente la stagione del Napoli. Bene, dopo quella cafonata pazzesca e provinciale della festa scudetto, riempiamo per l'ennesima volta la bacheca di delusioni e, grazie al sultano, di bruttissime figure. Una squadra ridicola e una società imbarazzante ci hanno riempito la stagione di giorni amari, e non è del tutto finita. A dire il vero, considerata la campagna di rafforzamento effettuata dak sultano e la grossa cifra incassata l'anno scorso e pure quest'anno, che il Napoli vada o meno in Champions, vada o meno al Mondiale per club, dovrebbe interessare zero. Del resto, se vuoi avere un minimo di possibilità e coltivare qualche speranza, devi provveddere subito per il sostituto di Kim e di Lozano e, a gennaio, devi prendere chi è utilizzabile. Invece niente, niente di niente! È normale trovare nella bacheca delusioni su delusioni, come è normale trovare nelle strade e sugli stadi gli sfottò dei tifosi avversari. Ad ogni modo, ci siamo abituati. Ciò che fa rabbia non è l'aver perso contro il Barcellona, ma l'aver perso contro la primavera del Barcellona. Non c'è nessuna giustificazione per una sconfitta del genere. Il risultato non è stato più pesante e imbarazzante solo perché, il tanto vituperatp Meret, ovviamente dai soliti idioti, era in vena di miracoli. Sui gol subiti, sono certo che ci sarà chi darà la colpa a lui. Meret, te lo ripeto ancora una volta: -Appena finito il campionato, non pensarci su nemmeno una volta, FUJETENNE! E, nello scappare, mi raccomando, non voltarti mai indietro, ma ringrazia il buon Dio e...e scappa a più non posso!-

Segue il risultato finale:

Barcellona - Napoli 3-1.

Peggiori in campo: Di Lorenzo, Mario Rui, Anguissa, Olivera.

Né carne e né pesce: Osimhem, Kvara, Politano, Traoré.

Accettabili: Rrahamani e J2.

Migliore in campo in senso assoluto: Meret, un gradino sotto Lobotka.

Per quanto riguarda l'allenatore, dico che con Calzona non ho visto nessun miglioramento particolare, ma non mi sento di condannarlo.

Un'ultima cosa. Amate davvero il Napoli? Sì? Allora non seguite il sultano nei suoi deliri e abbandonatelo! È uno che non tira due, se nom prende tre. È uno squallido opportunista che il Napoli ha reso ricco vermente, facendogli anche da vetrin, e continua a farlo. BASTA!!!!