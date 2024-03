Cancelo: "La vittoria è meritata"

Interviste12 Marzo 2024TMW"Sapevamo che il loro attacco è forte, ma io e i miei compagni abbiamo fatto un gran lavoro" Ai microfoni di Mediaset è intervenuto Joao Cancelo al termine della partita contro il Napoli: "Abbiamo fatto una grande partita, prestazione straordinaria di tutta la squadra e penso che la vittoria è meritata. Meritiamo di stare tra le migliori otto squadre d'Europa, oggi abbiamo fatto una gran partita e meritato la vittoria e chi era allo stadio l'ha visto".



