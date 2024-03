Xavi: "Felice di essere tra le prime 8 squadre d'Europa"

Interviste12 Marzo 2024TMW"Qualificazione meritata, abbiamo dominato in attacco e in difensa ma anche ottima gara del Napoli" Il tecnico del Barcellona Xavi ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sfida di Champions League contro il Napoli vinta per 3-1.



