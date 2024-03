Politano: "Abbiamo avuto un avvio da shock"

"Sicuramente gli errori commessi in partenza ci hanno condizionati. Stare sotto subito 2-0 può essere davvero pesante, ma il nostro merito è stato quello di non mollare e di riaprire la gara".



Sul rigore possibile a Osimhen:



"Dal campo sembrava netto, non so perchè non abbiamo sanzionato il fallo. In ogni caso abbiamo avuto anche altre occasioni per poter pareggiare la sfida".



"Adesso dobbiamo ritrovare le energie e dare tutto in campionato. Abbiamo tutte finali per poter cercare di agganciare il quarto posto"



