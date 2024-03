Voci dal Forum: Le decisioni

Cronaca 3 Marzo 2024 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Il Napoli, rispetto a un mese fa, è in fase di netto miglioramento e il risultato positivo, avuto contro la Juve, certifica anche questo





Cronaca3 Marzo 2024Forum SoloNapoli - DarioIl Napoli, rispetto a un mese fa, è in fase di netto miglioramento e il risultato positivo, avuto contro la Juve, certifica anche questo Si è vinto, sempre importante e vitale vincere, ma c'è ancora tanto da fare, da provare e riprovare, come giustamente ha sottolineato lo stesso Calzona. L'entusiasmo che ci ha preso, me per primo, dopo la vittoria con il Sassuolo, non dico che è eccessivo, ma va sicuramente moderato. Il risultato di quella gara, ora è chiaro, è stato il frutto anche e soprattutto della particolare modestia dell'avversario e la classifica lo certifica. Ad ogni modo, è altrettanto innegabile che il Napoli, rispetto a un mese fa, tanto per dire, è in fase di netto miglioramento e il risultato positivo, avuto contro la Juve, certifica anche questo. Oggi, contro la Juve, il Napoli è stato autore di una buona prestazione e ha vinto meritatamente. So già che qualcuno, ovviamente soprattutto tifoso juventino, storcerà il muso sulla vittoria del Napoli, pensando alle occasioni fallite da Vlahovic, ma sbaglia, e di grosso. La Juve è stata tenuta in vita soprattutto da due decisioni arbitrali e una, in particolare, lascia notevoli dubbi sulls buona fede dell'arbitro. Vediamole queste decisioni. Siamo al 2° minuto e su cross in area di Di Lorenzo, Marakvara viene letteralmente placcato da Cambiaso. È rigore netto e sacrosanto. Irrati cosa ci fa al VAR? Agli inizi del secondo tempo, Cambiaso, sempre lui, cintura Marakvara sotto gli occhi dell'arbitro, che fa finta, questo è il termine giusto, di non vedere e decreta solo una punizione in favore del Napoli senza ammonire, come regolamento vuole, Cambiaso. Sarebbe stata la seconda ammonizione per lo juventino, che avrebbe comportato l'inevitabile espulsione, lasciando la Juve in dieci. L'arbitro era a due passi ed è impossibile che non abbia vusto. Per quanto mi riguarda, nutro seri dubbi sulla buona fede di Mariani, l'arbitro. Detto questo, come il Napoli, la Juve, tenuto conto delle assenze, ha disputato una buona gara, ma se gli episodi, di cui prima, avessero avuto le decisioni giuste, come sarebbe stata la gara della Juve?

La partita. Calzona ripresenta ancora Juan Jesus come centrale e Olivera al posto di Mario Rui, per il resto la stessa formazione che ha battuto il Sassuolo. Sono due scelte discutibili, a mio modo di vedere. Ostigard è forte e giovane, e lo lascerei sempre giocare. Olivera è più difensore di Mario Rui, ma deve imparare a giocare come il portoghese con Marakvara.

Buon inizio e buone trame del Napoli. La Juve è accorta in difesa e pericolosa in contropiede. Spreca più d'una occasione con Vlahovic e sul finire del tempo viene punita da Marakvara, che a volo, su respinta di testa di Bremer, trafigge il portiere bianconero, trovando anche una piccola e decisiva deviazione di Cambiaso. All'intervallo, Napoli in vantaggio di un goal.

Secondo tempo. Napoli in totale e agevole controllo, ma la Juve a dieci dal termine pareggia con un preciso diagonale di Chiesa, sul quele nulla può Meret. Sembra tutto finito. Sembra, ma non si sono fatti i conti con Osimhen, che dopo due minuti si procura un rigore. Il nigeriano lo batte e sbaglia, ma sulla ribattuta è lesto Raspadori, che giustizia ancora la signora, a mettere dentro. Sarà il risultato finale.

Al Maradona di Napoki: Napoli- Juve 2-1.

Non mi soffermo sui singoli, fatta eccezione per Traoré. Il ragazzo, è vero, ha fatto qualche errore, ma è in netto miglioramento. Nella partita è stato molto utile. Ad Osimhen dico che i rigori, per avere successo, vanno battuti forte e mai e poi mai a mezza altezza.

Stendo un velo pietoso sulle uscite del sultano durante la partita e sui suoi squallidi e riprovevoli atteggiamenti da duce. Che Dio ci scampi!

Testa, ora, al Torino. C'è un conticino da regolare.