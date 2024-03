Napoli-Juventus: i voti agli azzurri



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria al Maradona





Meret 6 - C'è sul destro di Iling, che sarebbe finito fuori. Vlahovic lo grazia prendendo il palo, poi lo mura al 61' quando gli viene tirato addosso. Il destro di Chiesa è ben angolato, lui avrebbe potuto fare di più perchè poi non è che la palla passi in mezzo a tanti piedi.



Di Lorenzo 5,5 - Interessante quando si propone nel triangolo Anguissa-Politano, al posto giusto ma col tocco sbagliato al 25'. Mantiene Vlahovic in gioco nell'azione del palo, altissimo lascia Chiesa a Politano e poi sguarnito. Continua a non dare sensazioni granitiche.



Rrahmani 6,5 - Chiude al 5' l'affondo di Alcaraz negandogli palla, Vlahovic gli si stacca alle spalle per colpire di testa: si rifarà al 33' in elegante scivolata e al 54' col piede. Poi esce per un problema muscolare. (Dal 66' Ostigard 6 - Pochi fronzoli, pochi rischi, ci mette la testa)



Juan Jesus 6,5 - Un colpo di testa per evitare che Vlahovic al 31' arrivi in porta, lo mantiene più o meno sempre. Al 74' il serbo avrebbe lo spunto, e lui col piedone lo annulla.



Olivera 5,5 - Chiesa gli vince un contrasto e va al cross, si accentra quando serve un aiuto in uscita. Al posto giusto per evitare un filtrante per Locatelli, avvia e chiude l'azione al 38'. Al 53' scivolata disperata dopo aver lasciato Cambiaso da solo.



Anguissa 6 - Szczesny gli toglie la palla dal piede dopo la punizione di Politano, al 42' calcia di prima intenzione inserendosi bene. Con la mediana bianconera perde molti duelli e contrasti, ma aiuta la manovra quando serve che sia velocizzata. Nell'azione del pareggio è un filo più avanti della giusta posizione in cui si incunea Nonge.



Lobotka 6,5 - Allegri gli piazza Chiesa addosso per rompergli le scatole, ma la situazione migliora e riesce a gestire un gran numero di palloni sbagliando cinque passaggi su 66.



Traorè 6 - Non è semplice ricevere spalle alla porta e con un avversario subito pronto a pressarlo, infatti la cosa migliore è al 38' quando agisce in tandem con Olivera. Più in generale, se si supera una linea di pressing è molto più a suo agio. Erroraccio al 45' quando riceve palla e la perde subito. (Dal 66' Zielinski 5,5 - Più concreto di chi gli fa posto, lascia il segno con una lentezza deludente nell'azione del gol)



Politano 6 - Insidia Szczesny su punizione, Iling qualche metro più avanti di lui calcia fuori alla mezz'ora. Più cross che affondi, Chiesa lo salta quando crea l'azione per Cambiaso. (Dal 66' Raspadori 7 - Guadagna falli e segna il gol della vittoria, come un falco sulla ribattuta. Qualcos'altro? Come in un'altra pagella, cantavano gli Oasis: What's the Story Raspadori?)



Osimhen 6 - Bremer se ne prende cura anche quando si allarga con i piedi quasi sulla fascia laterale, tocca due volte il pallone nei primi 25' e al terzo fa ammonire il brasiliano, con cui passare una intera partita a tirarsi la maglia. Va a guadagnarsi il rigore che tira malissimo - e che meriterebbe l'insufficienza, ma va bene così.



Kvaratskhelia 7 - Una rete e due assist l'ultima volta al Maradona, preso subito a scarpate ma non sbaglia un passaggio nella prima mezz'ora e fa ammonire Cambiaso. Si fa tutto il campo al 37' arrivando anche al tiro, poi si inventa la coordinazione perfetta per il gol del vantaggio, al volo al Maradona contro la Juventus come Insigne nel gennaio 2020. Sul gol di Chiesa è pericolosamente a distanza, ma Zielinski ha più colpe. (Dal 93' Lindstrom SV)



Calzona 6,5 - I sei gol al Sassuolo sono stati un catalizzatore di energia e fiducia, ma contro la Juventus c'è da sporcarsi le mani: Allegri nega la verticalizzazione centrale se non con qualche sparuto pallone alto per Osimhen, e porta avanti tanti uomini per rendere difficile l'uscita. La seconda parte del primo tempo lo vede subire fino al palo di Vlahovic, poi c'è una folata molto interessante non appena si supera un primo pressing bianconero. Difensivamente così così la linea nel primo tempo e la fase nel complesso, per fortuna Kvaratskhelia ce l'ha lui e non Allegri. Ravviva una ripresa senza tiri per oltre metà tempo, con un enorme possesso palla (73% nel secondo tempo, 71% complessivo), con tre cambi a fronte di una Juventus anestetizzata. Però si schiaccia troppo, c'è poca reattività nell'azione del pareggio. Per fortuna c'è Nonge, con la stupidaggine che porta al rigore della vittoria e a -4 dal quinto posto.

(claudio russo)