Interviste3 Marzo 2024SSC Napoli"Meritavamo questo successo e sapevamo che sarebbe stato fondamentale per la nostra risalita" "Questa vittoria è frutto di dieci giorni di lavoro in allenamento, stiamo ritrovando la strada giusta e non vogliamo fermarci più". Jack Raspadori è ufficialmente l'incubo della Juventus. Dopo il gol al 94esimo a Torino, adesso arriva la rete nel finale al Maradona.



