Allegri: "Dispiace perdere così"

Interviste 3 Marzo 2024 Fonte: Mediaset



"Non abbiamo lasciato loro grandi occasioni, mentre noi alcune le abbiamo proprio sprecate"





Interviste3 Marzo 2024Mediaset"Non abbiamo lasciato loro grandi occasioni, mentre noi alcune le abbiamo proprio sprecate" La Juventus è uscita sconfitta dalla sfida contro il Napoli dopo aver sbagliato numerose occasioni da gol: "Abbiamo fatto una bella partita ma non abbiamo sfuttato buone azioni - ha commentato Allegri -. Sono step di crescita che la squadra deve fare, ma siamo ancora secondi in classifica e in buona posizione per il nostro obiettivo". Pur non avendo raccolto punti la prestazione è stata positiva: "Senza McKennie e Rabiot posso dire che Miretti e Alcaraz hanno fatto una bella partita. La squadra si è aiutata molto e abbiamo rischiato solo su delle mischie. Non abbiamo lasciato loro grandi occasioni, mentre noi alcune le abbiamo proprio sprecate. Dispiace perdere questa partita".



I rimpianti dal Maradona non mancano per Allegri: "Dispiace e c'è rammarico, ma sono tutte cose che servono per fare esperienza. Stasera ho schierato la Juventus più giovane dall'inizio, vediamo il lato positivo perché la società sta lavorando bene e l'anno prossimo partiremo con giocatori sicuramente cresciuti dopo una stagione da protagonisti".



Sul rigore sbagliato i difensori della Juventus si sono fatti anticipare da Raspadori per la ribattuta che ha portato al 2-1: "Sono dispiaciuto perché ci sono saltati addosso e in queste situazioni bisogna far meglio. Szczesny ha parato un rigore calciato male, altrimenti sarebbe andata in angolo. È un periodo così, ora pensiamo all'Atalanta".



Nelle ultime partite, dopo il ko con l'Inter, la solidità difensiva bianconera sembra venuta meno: "Questo è il calcio. Ci sono dei momenti in cui ti fanno gol in tutti i modi, come a Verona con una rete incredibile. Noi pensiamo al nostro obiettivo e a rimanere in corsa su quello".



Sul futuro sulla panchina bianconera Allegri non si è voluto esporre: "Cosa voleva dire il mio procuratore è meglio che lo chiediate a lui. Io sono allenatore della Juventus e contento di esserlo. Ogni anno a questo punto del campionato c'è sempre il dilemma Allegri sia che le cose vadano bene o vadano male. Il problema Allegri al momento non esiste, ci sono degli obiettivi da raggiungere. Vogliamo ridare alla società quello che l'anno scorso ci hanno tolto".



