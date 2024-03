Calzona: "Abbiamo dato un segnale importante"

3 Marzo 2024



"Il gruppo è coeso e questo fa ben sperare ma il percorso è lungo e dobbiamo migliorare tante cose"





Interviste3 Marzo 2024Gazzetta dello Sport"Il gruppo è coeso e questo fa ben sperare ma il percorso è lungo e dobbiamo migliorare tante cose" Vincere contro la Juve al Maradona per Ciccio Calzona è una grande emozione, per il Napoli una piacevole abitudine (è la quinta volta di fila). Successo sofferto, molto, e per questo ancor più prezioso: "Abbiamo dato un segnale vincendo questa gara - ha spiegato Calzona in conferenza -, abbiamo dimostrato di voler raggiungere risultati importanti. Il gruppo è coeso e questo fa ben sperare, il percorso è lungo e dobbiamo migliorare tante cose ma i risultati positivi in tal senso aiutano e pure molto". Un pizzico di buona sorte, tanti errori da parte dei bianconeri ma il Napoli non ha perso il filo della partita: "Abbiamo fatto un possesso spesso sterile - ammette Calzona - e verticalizzato poco ma chi è subentrato ci ha dato una grossa mano e poi con quei due lì davanti qualcosa succede sempre".



LEONE— Stasera è toccato a Kvara fare la parte del leone mentre Osimhen è parso più un agnellino, ma una serata storta può capitare anche a lui: "Loro danno il via a tutto, ma mi fa piacere sottolineare l'abnegazione di tutti - ha detto Calzona -, certo in dieci giorni non si fanno miracoli ed io proprio perché ho poco tempo mi soffermo di più sugli errori commessi che sul risultato. Non siamo pulitissimi in entrambe le fasi e quindi c'è da migliorare in fretta anche se siamo tornati in corsa per l'Europa e ce la giocheremo con il Barcellona al ritorno". Professione di legittimo ottimismo dettata anche dall'euforia che si respira al Maradona: "Ho chiesto ai miei di palleggiare dal basso, ci siamo presi più di qualche rischio ma è andata bene ed alla fine è questo che conta". Quasi come recita il motto della Juve...



