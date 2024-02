Voci dal Forum: Miracolo

Cronaca17 Febbraio 2024Forum SoloNapoli - DarioAl Maradona il Genoa ha fatto un figurone, portandosi via un meritato pareggio, agguantato, fra le altre cose, solo in ultimo dal Napoli Ogniqualvolta si vede giocare il Napoli quest'anno, viene spontaneo chiedersi: ma questa squadra veramente l'anno scorso ha vinto lo scudetto? Si, l'ha vinto, ma in verità si stenta a crederlo, o si comincia a credere nei miracoli. Allora, è stato un miracolo? Non proprio, ma quasi. È stato soprattutto il lavoro certosino di due persone: Spalletti e Giuntoli. Il primo allenatore, il secondo DS con freno a mano. Loro, al di fuori dal campo, hanno avuto i più grossi meriti. Nel campo, invece, i principali meriti li hanno avuti Meret, con quelle straordinarie parate contro il Milan e non solo; il metronomo Lobotka che fu ispiratissimo e imprendibile; Osi e Kvara, il primo a suon di gol, il secondo autentica e devastante sorpresa. Costruirono qualcosa di magico e, probabilmente, irripetibile. Dall'estate scorsa il sultano, ovvero il presidente, nel tentativo di presentarsi come il maggiore artefice di quel successo, ha cominciato a distruggere tutto, a partire da quell'oscena festa-scudetto, autentica cafonata. La distruzione continua ancora oggi. E veniamo ad oggi. Al Maradona era di scena il Genoa, il vecchio Grifone. Bene, anche il Genoa ha fatto un figurone, portandosi via un meritato pareggio, agguantato, fra le altre cose, solo in ultimo dal Napoli. Eviterò, per quanto possibile, la cronaca, ma evidenzierò spietatamente, a mio modo di vedere, i problemi che ha questa squadra. Cominciamo dall'allenatore, che ha avuto il gran merito di metterli in condizione. Certo, ha commesso degli sbagli e ne ha commessi anche oggi, ma in campo ci vanno loro, i giocatori. Chiaro? Ad ogni modo, mi spiace, ma non è cosa sua. La difesa. È il principale problema. Il gol preso oggi è roba da oratorio. È da un anno che si sa che Kim sarebbe andato via ed è un anno che si aspetta un sostituto decente. Il sultano è tutto intento a primeggiare coi bilanci per suo tornaconto personale. Il centrocampo può andare, non vedo grandi problemi e Traoré, se continua nella crescita, sarà un'arma in più. Veniamo agli esterni. È stato un grossissimo errore privarsi di Lozano, puntando su Politano. Politano non toglie e non mette, è mediocre. Prima, chi di dovere, se lo mette in testa e meglio è. Di Lorenzo deve necessariamente cambiare marcia, perché così non va. Sull'altra fascia meglio e decisamente puntare su Olivera. Marakvara non è oggetto di discussione. E veniamo al centravanti. Il Napoli ne ha solo uno, vale a dire Osi, gli altri due, tutto sono tranne che centravanti. Chiaro?

Per quanto riguarda la partita, al Genoa è bastato coprirsi un po', qualche contropiede per portarsi a casa un pareggio che le va anche stretto. Il Napoli ha lottato fino all'ultimo, ma ci vuole anche e soprattutto intelligenza. È da tempo che quest'ultima latita.



Al Maradona di Napoli: Napoli - Genoa 1-1,

Mi soffermo solo sui migliori e peggiori, che sono stati: Meret, Ngonge per il gol fatto e l'utilià mostrata e Marakvara.

I peggiori: Politano, tutto fumo e niente arrosto; Simeone, che è stato mai pericoloso.

Il peggio del peggio al sultano che ci ha ammorbato con lo stadio di proprietà, vuole il Maradona gratis, e il centro sportivo che dovrebbe essere come quello del Manchester City. Sapete come finirà col centro sportivo? Si accorderà con i Coppola, dando loro l'aumento richiesto. Accetto scommesse.