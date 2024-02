Mazzarri: "Un periodo in cui ci gira tutto male"

Interviste 17 Febbraio 2024 Fonte: Gazzetta dello Sport



"Dobbiamo stare zitti e pedalare per uscire da questo momento difficile. Spiace per i tifosi che anche oggi sono stati encomiabili"





Interviste17 Febbraio 2024Gazzetta dello Sport"Dobbiamo stare zitti e pedalare per uscire da questo momento difficile. Spiace per i tifosi che anche oggi sono stati encomiabili" Tre vittorie nelle ultime undici gare di campionato, le difficoltà del Napoli sono anche - ma non solo - nei numeri di una squadra incapace di produrre occasioni a raffica nonostante l'estenuante possesso palla. Ancora una volta l'assenza di Osimhen si è fatta sentire, eccome. “Non posso imputare nulla ai ragazzi, nessuno si sta risparmiando ma purtroppo ci gira male - ha detto Mazzarri, provando a giustificare una prestazione incolore -. Mi spiace per i tifosi che anche oggi sono stati encomiabili, avremmo voluto regalare loro i tre punti. Purtroppo va così quest'anno e quindi bisogna stare zitti e pedalare".



INSINUAZIONI— Il Napoli però sembra appunto non riuscire mai a cambiare passo, ad accelerare: "Al primo sbadiglio prendiamo gol e poi non sfruttiamo le occasioni che creiamo - ha continuato Mazzarri -. Potevamo sbloccarla noi e sarebbe stata una gara diversa, abbiamo fatto tantissimo possesso palla ma non è bastato. Vediamo di limitare al minimo gli errori in questo momento perché se andiamo sotto poi è ovvio che non siamo sciolti. L'arrembaggio finale è la certificazione del mio rapporto con i calciatori, al di là di quello che si vuole insinuare". Il Napoli deve ripartire dunque dal gol di Ngonge: "Contro il Barcellona sarà diverso, loro non metteranno certo il pullman davanti alla porta e non ci sarà bisogno di un assalto con cinque attaccanti", ha spiegato l'allenatore toscano. Servirà di sicuro però maggiore equilibrio: "Loro sono fortissimi, noi cercheremo di fare il massimo come qualche volta siamo riusciti a fare".



ANNATA STORTA— Osimhen, come detto, potrebbe essere la chiave di "svolta": "Io l'ho avuto pochissimo perché era infortunato quando sono arrivato e poi poco dopo è andato via. Speriamo di averlo disponibile da qui alla fine. A detta sua e dei medici, stavolta era ai minimi termini: ha giocato tanto in Coppa d'Africa, non era il caso di rischiarlo per pochi minuti e poi perderlo per mesi. Abbiamo deciso che si riposasse bene, domani si allenerà e speriamo di averlo ristabilito e pronto per il Barcellona. Sapevo le difficoltà che c'erano quando sono arrivato, ne ho trovata qualcuna in più di quelle che mi aspettavo e non ho la bacchetta magica ma da parte mia non c'è scoramento".



