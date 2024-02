Ngonge: "Il gol non mi ha reso felice, volevo la vittoria"

Interviste 17 Febbraio 2024 Fonte: SSC Napoli



"Lo spogliatoio è unito, siamo tutti col mister e siamo ancora convinti di poter agganciare il quarto posto"





Interviste17 Febbraio 2024SSC Napoli"Lo spogliatoio è unito, siamo tutti col mister e siamo ancora convinti di poter agganciare il quarto posto" "Non posso essere felice per questo gol, perchè avrei voluto che valesse la vittoria e non solo il pareggio". Cyril Ngonge racconta la sua emozione spezzata a metà tra la gioia delle rete al Maradona e il rammarico per il risultato finale di Napoli-Genoa.



"Mi spiace per i tifosi che ci hanno sostenuto, avrebbero meritato il successo. Io posso dire che ce la stiamo mettendo tutta, lavoriamo tanto in allenamento e sono convinto che potremo risalire"



"Lo spogliatoio è unito, siamo tutti col mister e siamo convinti di poter agganciare il quarto posto"



"Adesso affronteremo la Champions e vogliamo disputare una grande partita anche per i tifosi"



"Non posso essere felice per questo gol, perchè avrei voluto che valesse la vittoria e non solo il pareggio". Cyril Ngonge racconta la sua emozione spezzata a metà tra la gioia delle rete al Maradona e il rammarico per il risultato finale di Napoli-Genoa."Mi spiace per i tifosi che ci hanno sostenuto, avrebbero meritato il successo. Io posso dire che ce la stiamo mettendo tutta, lavoriamo tanto in allenamento e sono convinto che potremo risalire""Lo spogliatoio è unito, siamo tutti col mister e siamo convinti di poter agganciare il quarto posto""Adesso affronteremo la Champions e vogliamo disputare una grande partita anche per i tifosi"