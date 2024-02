Napoli-Genoa: i voti agli azzurri



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo il pareggio al Maradona





Meret 5,5 - Si riprende il posto un mese e mezzo dopo l'ultima volta, reattivo al colpo di testa di Retegui in avvio e anche al 27'. Sul gol di Frendrup così così.



Di Lorenzo 6 - Gioca una gran quantità di palloni, il Genoa concede la ricezione ma non molto altro perchè Frendrup esce forte. Nel recupero del primo tempo ha un ottimo pallone, ne esce solo un corner. In ritardo su Aaron Martin, giustamente ammonito. Si alza con l'ingresso di Ngonge, arriva la sponda del pareggio.



Rrahmani 6 - Buona guardia su Retegui al 23', al 32' gli fa ricevere palla e concede solo un destro stantio.



Ostigard 6 - Retegui salta e lui resta fermo sulla sua posizione, al 25' rilancia l'azione dalle retrovie e subito dopo si fa ammonire stupidamente. Retegui lo impegna sui colpi di testa, uno di questi gli vale il cambio. (Dal 46' Natan - Concede troppo spazio a Retegui nell'azione del gol, è poi lui a provare un rinvio che però favorisce Frendrup. Poi il Genoa si chiude dietro e lui nel finale riesce a non prendere un lancio di 80 metri lasciandolo a Ekuban)



Mazzocchi 5,5 - Bravo a coprire la sfuriata centrale iniziale di Messias, preferito ai mancini con Mazzarri che gli chiede di spingere sulla fascia: il Genoa gli dà lo spazio che gli serve, ma usa più il destro che il sinistro. Permissivo nei confronti di Messias sullo 0-1, al 63' un cross direttamente sul fondo. (Dal 65' Olivera 6,5 - Vivo e vegeto, ma sulla sua fascia è più un Kvara contro tutti. Però dal suo piedino parte il cross del pareggio, va bene così)



Anguissa 5,5 - Si inventa un sinistro potente al 15' che Martinez respinge. Si muove tanto, si stacca dalla sua macchia di campo ma sul gol Frendrup gli è metri davanti e sono fatali. Un colpo di testa piazzato male.



Lobotka 5,5 - Rapido nello sfuggire dalle grinfie avversario, un anticipo perfetto nei tempi su Gudmundsson nonostante l'offside, poi un pallone perso stupidamente e qualche contrasto perso di troppo. Ravviva un'azione a fine primo tempo, non riesce a recuperare su Frendrup. Il contributo potrebbe anche darlo, ma se non c'è una squadra che lo segue è difficile.



Traorè 6 - Si lascia trovare tra le linee, meno mezz'ala più trequartista: personalità nel cercare lo strappo o la zolla libera per il filtrante, anche un tiro sul fondo. Dimostra di avere idee, non tutte a fuoco. (Dal 59' Lindstrom 5,5 - Ha un problema: si aspettano tutti che possa risolverla da solo, Mazzarri lo butta a destra e si adegua al grigiore. Nel finale non si accorge di Kvaratskhelia libero dall'altra parte e si fa correttamente mandare a quel paese)



Politano 5,5 - Il sole negli occhi gli procura fastidio sui lanci verso i suoi piedi, per evitare il raddoppio di marcatura prova ad accentrarsi ma non è la sua giornata migliore. Vasquez si immola su un suo tentativo. (Dal 59' Ngonge 6,5 - Si avvicina a Simeone per dare un appoggio in più, cerca il supporto di Anguissa al 67' ma niente. Un tiro centrale, un fallo conquistato al 78' puntando l'uomo, una punizione modesta, poi il gol del pareggio con la voglia che gli era rimasta)



Simeone 5,5 - Non tratta bene il pallone dopo 80 secondi, poi non gliene arrivano più per 20 minuti buoni: un colpo di testa sbilenco, poi conquista un pallone alla mezz'ora e si invola coraggioso. Non è nemmeno fortunato al 57'. Non sarà stato indimenticabile, ma ci sarebbe piaciuto vedergli arrivare qualche pallone in più. (Dal 75' Raspadori SV - Il Genoa gli fa compagnia piazzandogli due uomini di fronte ovunque vada, un recupero al 93' fa esplodere il Maradona)



Kvaratskhelia 6 - 150 secondi per il primo brivido, poi il Genoa arretra un altro uomo nella sua zona e gira altrove: Martinez lo anticipa di piede al 31', i rossoblu lo portano a dribblare in orizzontale come al 39'. Maltrattato, ammonito per proteste, un altro brivido al 57' ma è come se giocasse quasi da solo.



Mazzarri 5,5 - Traorè sorpresa annunciata, così come l'assenza di Osimhen. L'atteggiamento è buono, il pallone nei primi venti minuti ce l'hanno sempre i suoi e Gilardino concede l'appoggio sui terzini provando a raddoppiare gli esterni offensivi. Il fatto è che la squadra negli ultimi 25 metri non sempre dimostra efficacia nel costruire pericoli. Il Genoa pressa forte sulla trequarti, ma soffre un po' i cambi di gioco che il Napoli non sfrutta. Nel primo tempo i suoi creano di più, ma sono gli avversari ad avere chance più nitide. E ne approfittano in avvio di ripresa, dando al Napoli lo schiaffo che non manca mai. Il Napoli appare intontito, sembra affidarsi ai singoli con un Genoa che si chiude dietro e centralmente: si gioca i cambi offensivi ed il 4-2-3-1, tenta di sfondare sulle fasce o con qualche invenzione singola. Viene preso per i capelli dalla stanchezza del Genoa, con le mancate marcature su Olivera e Ngonge sul gol del pari. Resta allucinante il gol preso, il pallone verticale dal portiere al centravanti, sponda e con due scambi mai pressati si arriva al tiro comodo non marcato: roba che si fa in allenamento. Sta rovinando l'immagine che aveva lasciato a Napoli, i dati quelli sono. Ancora una partita con una marea di tiri che non inquadrano lo specchio e solo un gol. Un altro pareggio che non sa di nulla, che il Maradona fischi è conseguenza naturale. Mezzo voto in più per il pareggio, sia chiaro.



(claudio russo)