Meluso: "Mazzarri gode della nostra fiducia ma..."

Interviste 17 Febbraio 2024 Fonte: Calciomercato



"Può vivere tranquillamente le sue gare. Poi strada facendo vedremo, questo è il calcio"





Interviste17 Febbraio 2024Calciomercato"Può vivere tranquillamente le sue gare. Poi strada facendo vedremo, questo è il calcio" Prima di Napoli-Genoa, match che apre il sabato della venticinquesima giornata di Serie A, per gli azzurri ha parlato Mauro Meluso a DAZN. Le sue parole.



MAZZARRI - “Tutto è sempre in discussione. Mazzarri gode della nostra fiducia, tutti siamo qui per lavorare per il bene del Napoli. Questo è il calcio, ma Mazzarri ha la fiducia della società e di tutto il Napoli: può vivere tranquillamente le sue gare. Poi strada facendo vedremo”.



OSIMHEN - "È uno di quei giocatori a cui non piace perdere nemmeno le partite in allenamento. Sulle motivazioni che ha non abbiamo un dubbio”.



ZIELINSKI - "Non ci rimaniamo male, fa parte del percorso. Ha scelto un'altra strada, il Napoli ha avuto sempre giocatori importanti che hanno onorato il contratto. Sono certo che lo farà anche Zielinski”.



Prima di Napoli-Genoa, match che apre il sabato della venticinquesima giornata di Serie A, per gli azzurri ha parlato Mauro Meluso a DAZN. Le sue parole.MAZZARRI - “Tutto è sempre in discussione. Mazzarri gode della nostra fiducia, tutti siamo qui per lavorare per il bene del Napoli. Questo è il calcio, ma Mazzarri ha la fiducia della società e di tutto il Napoli: può vivere tranquillamente le sue gare. Poi strada facendo vedremo”.OSIMHEN - "È uno di quei giocatori a cui non piace perdere nemmeno le partite in allenamento. Sulle motivazioni che ha non abbiamo un dubbio”.ZIELINSKI - "Non ci rimaniamo male, fa parte del percorso. Ha scelto un'altra strada, il Napoli ha avuto sempre giocatori importanti che hanno onorato il contratto. Sono certo che lo farà anche Zielinski”.