De Laurentiis: "Tutte le colpe sono mie"

Interviste 29 Dicembre 2023 Fonte: Gazzetta dello Sport



"Mi assumo le responsabilità di quello che stiamo vivendo e quindi chiedo scusa ai tifosi napoletani"





Interviste29 Dicembre 2023Gazzetta dello Sport"Mi assumo le responsabilità di quello che stiamo vivendo e quindi chiedo scusa ai tifosi napoletani" Una presa di coscienza autentica quella di Aurelio De Laurentiis nel post partita di Napoli-Monza; un'ammissione di colpa che davvero ha colpito per la sincerità con la quale il numero uno della società partenopea ha affrontato i temi caldi del momento. Dopo aver dato gli auguri di rito, il presidente del club azzurro è partito in quinta: "Tutte le colpe sono mie, mi assumo le responsabilità di quello che stiamo vivendo e quindi debbo chiedere scusa ai napoletani per la nostra posizione in classifica. Il campionato è lungo e ci muoveremo sul mercato per recuperare il tempo perduto anche se la verità ha varie pieghe ma adesso non è il momento di entrare in certi dettagli. Magari ci aggiorneremo quando tornerò dalla Supercoppa perché vorrei raccontare il mio punto di vista su quanto accaduto negli ultimi mesi visto che ciascuno dice la sua senza magari conoscere la verità".



CONTRO LE DECISIONI ABITRALI — Poi De Laurentiis è andato sul discorso arbitrale, provando a rafforzare quanto detto da Mazzarri ai microfoni di Dazn: "Queste più che partite di calcio sono partite di rugby nelle quali manca equità nel distribuire i cartellini: così il calcio italiano diventa sempre meno spettacolare - ha detto De Laurentiis rivolgendosi a Gravina -. Non voglio parlare però di direzioni sfavorevoli al Napoli ma allargare il discorso perché Rocchi non dovrebbe permettere che un arbitro mandi via persone perbene come Palladino e Mazzarri. L'utilizzo del cartellino a tutti i costi non mi sembra necessario, evidentemente questi direttori di gara vanno in tilt perché corrono troppo e gli viene il fiatone facendo perdere loro lucidità". Concetti che Mazzarri ha espresso a gran voce: "Guardate il perché della mia espulsione: ormai Kvara non lo fanno mai giocare, è martoriato. Speriamo che qualcuno si decida ad ammonire chi lo provoca perché è la quinta partita che accade questo e adesso è giusto parlarne". L'analisi della gara, invece, è meno concitata: "Abbiamo avuto sei occasioni nitide a quattro metri dalla porta, le chance non ci sono mancate. Simeone entrato tardi? Abbiamo finito con il 4-2-4, cosa dovevamo fare di più. Anche lo scorso anno il Cholito aveva questo minutaggio".



Una presa di coscienza autentica quella di Aurelio De Laurentiis nel post partita di Napoli-Monza; un'ammissione di colpa che davvero ha colpito per la sincerità con la quale il numero uno della società partenopea ha affrontato i temi caldi del momento. Dopo aver dato gli auguri di rito, il presidente del club azzurro è partito in quinta: "Tutte le colpe sono mie, mi assumo le responsabilità di quello che stiamo vivendo e quindi debbo chiedere scusa ai napoletani per la nostra posizione in classifica. Il campionato è lungo e ci muoveremo sul mercato per recuperare il tempo perduto anche se la verità ha varie pieghe ma adesso non è il momento di entrare in certi dettagli. Magari ci aggiorneremo quando tornerò dalla Supercoppa perché vorrei raccontare il mio punto di vista su quanto accaduto negli ultimi mesi visto che ciascuno dice la sua senza magari conoscere la verità".CONTRO LE DECISIONI ABITRALI — Poi De Laurentiis è andato sul discorso arbitrale, provando a rafforzare quanto detto da Mazzarri ai microfoni di Dazn: "Queste più che partite di calcio sono partite di rugby nelle quali manca equità nel distribuire i cartellini: così il calcio italiano diventa sempre meno spettacolare - ha detto De Laurentiis rivolgendosi a Gravina -. Non voglio parlare però di direzioni sfavorevoli al Napoli ma allargare il discorso perché Rocchi non dovrebbe permettere che un arbitro mandi via persone perbene come Palladino e Mazzarri. L'utilizzo del cartellino a tutti i costi non mi sembra necessario, evidentemente questi direttori di gara vanno in tilt perché corrono troppo e gli viene il fiatone facendo perdere loro lucidità". Concetti che Mazzarri ha espresso a gran voce: "Guardate il perché della mia espulsione: ormai Kvara non lo fanno mai giocare, è martoriato. Speriamo che qualcuno si decida ad ammonire chi lo provoca perché è la quinta partita che accade questo e adesso è giusto parlarne". L'analisi della gara, invece, è meno concitata: "Abbiamo avuto sei occasioni nitide a quattro metri dalla porta, le chance non ci sono mancate. Simeone entrato tardi? Abbiamo finito con il 4-2-4, cosa dovevamo fare di più. Anche lo scorso anno il Cholito aveva questo minutaggio".