Il 2023 del Napoli si chiude senza botto

Cronaca 29 Dicembre 2023 Fonte: Gazzetta dello Sport



Al Maradona contro il Monza finisce 0-0. Gli azzurri sprecano tante palle gol ma Meret neutralizza un rigore a metà ripresa





Cronaca29 Dicembre 2023Gazzetta dello SportAl Maradona contro il Monza finisce 0-0. Gli azzurri sprecano tante palle gol ma Meret neutralizza un rigore a metà ripresa Niente botto di Capodanno, la parola ora passa alla società e all'imprescindibile bisogno di rinforzi. Il Napoli non va oltre lo 0-0 col Monza, chiude il 2023 nel segno della continuità con i malanni stagionali e senza onorare i primi sei mesi che l'hanno visto riportare in città uno scudetto atteso da trentatré anni. Finisce tra i fischi delle curve, sempre più deluse dai campioni d'Italia che ormai – gara dopo gara – vedono allontanarsi sempre di più anche il quarto posto. La gente invita i giocatori a tirare fuori gli attributi, ma il Napoli oggi è questo, senza guizzi, senza anima. Almeno chiude con la porta inviolata e lo fa solo grazie a super Meret, decisivo nel neutralizzare il rigore di Pessina a metà ripresa, che avrebbe mandato il Napoli definitivamente all'inferno. E invece un punto muove la classifica ma non scaccia i fantasmi di una squadra smarrita e impaurita. E chissà, magari annuncia anche una piccola (e necessaria) rivoluzione a gennaio.



IMPAURITE — Mazzarri sceglie Zerbin al posto di Politano e non Lindstrom, ma l'esterno non sembra proprio una scelta azzeccata per il Napoli, anzi. Palladino, invece, prova ad arginare l'emergenza difensiva del Monza retrocedendo Gagliardini come centrale del reparto. Nel primo tempo è partita a scacchi, con squadre più attente a non scoprirsi che intenzionate a far male all'avversario. Così per il primo sussulto bisogna aspettare il 40' quando Mario Rui trova Anguissa in area, ma il piattone al volo del camerunese è centrale ed esalta i riflessi di Di Gregorio. Poi, sull'ultimo affondo, Kvara prova ad accendersi con una giocata delle sue, ma la conclusione non trova il giro giusto sul palo lungo e la palla di perde di poco a lato.



MERET SALVANAPOLI — Il Napoli prova a cambiare subito marcia: Kvara duetta con Raspadori ma da buona posizione si divora il vantaggio. Palladino ha lasciato negli spogliatoi Pereira per Birindelli all'intervallo ed è proprio il figlio d'arte al 21' a sfiorare il vantaggio ospite, con una bella fuga a sinistra su cui Meret è bravo a opporsi, ma sullo svolgimento dell'azione, Colpani calcia forte e trova il braccio di Mario Rui: rigore. Dal dischetto si presenta Pessina, uno specialista, ma stavolta la rincorsa lenta col saltino finale anticipa una conclusione debole che Meret intuisce e blocca, salvando il Napoli. Gli azzurri provano a scuotersi: prima Di Lorenzo (23') impegna Di Gregorio, poi è Zerbin a sparare alle stelle da buona posizione, dopo bella imbeccata di Kvara. La gara si scalda e dopo un parapiglia sulla fascia viene espulso Mazzarri, accorso a separare Kvara e Bondo. A cinque dalla fine Mazzarri si gioca anche la carta Simeone, inspiegabilmente in panchina per 85'.

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.



ARREMBAGGIO E FISCHI — Nel forcing finale è ancora Di Gregorio a salvare in tuffo su Gaetano, poi il Monza spreca una ripartenza, con palla che sbatte sull'arbitro Di Bello e costringe il direttore anche a fermare il gioco. Confusione e tensione, degna di una partita non bella e per cui paga il conto anche Palladino, espulso anche lui per proteste (e poi Maric dalla panchina aggiuntiva per aver buttato un altro pallone in campo). Ma non succede più nulla: il Monza prende il punto, il Napoli esce tra i fischi e a testa bassa. Il peggior finale per un 2023 che rimarrà per sempre nella storia, ma per ben altre serate e soddisfazioni.



Niente botto di Capodanno, la parola ora passa alla società e all'imprescindibile bisogno di rinforzi. Il Napoli non va oltre lo 0-0 col Monza, chiude il 2023 nel segno della continuità con i malanni stagionali e senza onorare i primi sei mesi che l'hanno visto riportare in città uno scudetto atteso da trentatré anni. Finisce tra i fischi delle curve, sempre più deluse dai campioni d'Italia che ormai – gara dopo gara – vedono allontanarsi sempre di più anche il quarto posto. La gente invita i giocatori a tirare fuori gli attributi, ma il Napoli oggi è questo, senza guizzi, senza anima. Almeno chiude con la porta inviolata e lo fa solo grazie a super Meret, decisivo nel neutralizzare il rigore di Pessina a metà ripresa, che avrebbe mandato il Napoli definitivamente all'inferno. E invece un punto muove la classifica ma non scaccia i fantasmi di una squadra smarrita e impaurita. E chissà, magari annuncia anche una piccola (e necessaria) rivoluzione a gennaio.IMPAURITE — Mazzarri sceglie Zerbin al posto di Politano e non Lindstrom, ma l'esterno non sembra proprio una scelta azzeccata per il Napoli, anzi. Palladino, invece, prova ad arginare l'emergenza difensiva del Monza retrocedendo Gagliardini come centrale del reparto. Nel primo tempo è partita a scacchi, con squadre più attente a non scoprirsi che intenzionate a far male all'avversario. Così per il primo sussulto bisogna aspettare il 40' quando Mario Rui trova Anguissa in area, ma il piattone al volo del camerunese è centrale ed esalta i riflessi di Di Gregorio. Poi, sull'ultimo affondo, Kvara prova ad accendersi con una giocata delle sue, ma la conclusione non trova il giro giusto sul palo lungo e la palla di perde di poco a lato.MERET SALVANAPOLI — Il Napoli prova a cambiare subito marcia: Kvara duetta con Raspadori ma da buona posizione si divora il vantaggio. Palladino ha lasciato negli spogliatoi Pereira per Birindelli all'intervallo ed è proprio il figlio d'arte al 21' a sfiorare il vantaggio ospite, con una bella fuga a sinistra su cui Meret è bravo a opporsi, ma sullo svolgimento dell'azione, Colpani calcia forte e trova il braccio di Mario Rui: rigore. Dal dischetto si presenta Pessina, uno specialista, ma stavolta la rincorsa lenta col saltino finale anticipa una conclusione debole che Meret intuisce e blocca, salvando il Napoli. Gli azzurri provano a scuotersi: prima Di Lorenzo (23') impegna Di Gregorio, poi è Zerbin a sparare alle stelle da buona posizione, dopo bella imbeccata di Kvara. La gara si scalda e dopo un parapiglia sulla fascia viene espulso Mazzarri, accorso a separare Kvara e Bondo. A cinque dalla fine Mazzarri si gioca anche la carta Simeone, inspiegabilmente in panchina per 85'.Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.ARREMBAGGIO E FISCHI — Nel forcing finale è ancora Di Gregorio a salvare in tuffo su Gaetano, poi il Monza spreca una ripartenza, con palla che sbatte sull'arbitro Di Bello e costringe il direttore anche a fermare il gioco. Confusione e tensione, degna di una partita non bella e per cui paga il conto anche Palladino, espulso anche lui per proteste (e poi Maric dalla panchina aggiuntiva per aver buttato un altro pallone in campo). Ma non succede più nulla: il Monza prende il punto, il Napoli esce tra i fischi e a testa bassa. Il peggior finale per un 2023 che rimarrà per sempre nella storia, ma per ben altre serate e soddisfazioni.