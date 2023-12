Napoli-Monza: le pagelle



I voti agli azzurri dopo il pareggio al Maradona





I voti agli azzurri dopo il pareggio al Maradona

Meret 6,5 - Para a Pessina un rigore in un momento delicato tuffandosi alla sua sinistra. Se il Napoli resta in gara il merito è suo. Lascia il campo per un problema fisico. (73' Contini 6 - Qualche piccolo brivido ma tutto sommato promosso)



Di Lorenzo 5,5 - Interpretazione del ruolo più guardinga da parte del capitano che si sdoppia da terzino e terzo centrale di destra. Spesso si trova da solo per costruire, ma i compagni lo assecondano poco e male. Sta più alto nei secondi quarantacinque minuti dando ampiezza alla manovra. Si fa beccare alle spalle da Dani Mota nell'azione che porta poi al rigore. Viene ammonito per proteste da Di Bello.



Rrahmani 6 - Serata praticamente tranquilla per il kosovaro che guida il reparto con lucidità. Può fare meglio di testa al 47' del s.t. quando stacca tutto solo in area su corner.



Juan Jesus 6- Fa a sportellate con Colombo che gli scappa via al 12'del p.t. in ripartenza. Tutto sommato legge bene le preventive usando anche del cosiddetto mestiere.



Mario Rui 6 - Dal suo mancino partono praticamente tutte le azioni offensive del Napoli. Una sua giocata porta alla prima palla gol del match con Anguissa. Affonda un paio di tackle che riscaldano un Maradona infreddolito nell'animo. Fa ammonire Birindelli dopo un inserimento senza palla. Gli viene fischiato un rigore per un braccio galeotto che però Meret disinnesca.



Anguissa 6,5 - Parte con il piede giusto con alcune tracce interessanti sulla trequarti. Prova ad alzare il pressing con uscite alte sul terzo centrale difensivo ospite. Di Gregorio gli nega il gol dopo uno splendido inserimento senza palla.



Lobotka 6 - Palladino gli piazza addosso un giocatore di strappo come Valentin Carboni che solitamente agisce sull'esterno. Si muove molto in orizzontale per sfuggire alla gabbia brianzola. Palleggia in maniera pulita e si fa gradire anche per qualche recupero old style. (84' Simeone S.V)



Zielinski 5 - Primo tempo da chi l'ha visto da parte del centrocampista polacco che non si vede praticamente mai in costruzione. Un po' meglio nella ripresa dove gioca più palloni sviluppando gioco con qualche passaggio verticale, siamo però molto al di sotto della sufficienza. (70' Gaetano 5,5 - Si alza sulla trequarti. Si fa ammonire per un fallo tattico ai danni di Ciurria. Spreca una clamorosa occasione nel recupero sparando su Di Gregorio)



Zerbin 5,5 - Lanciato un po' a sorpresa dal primo minuto. Gioca largo a destra alternandosi da ala in fase di possesso e da quinto in quella passiva. Gara di grande sostanza anche se qualitativamente lascia a desiderare. Spreca una buona palla di Kvara. (70' Lindstrom 5 - Non è al meglio ma non fa niente per farsi notare. Il mistero continua su questo ragazzo)



Raspadori 6 - Si muove tra le linee portando fuori Gagliardini per fare inserire la mezzala. Da centravanti di manovra, come amano dire quelli legati al calcio anni '80, fa il suo. Da due sponde nascono altrettante palle gol: quella servita a Kvara è un cioccolatino che meritava miglior sorte da parte del 77. L'unico cruccio è che non riesce ad andare al tiro in 90' più recupero.



Kvaratskhelia 6 - Parte largo per poi convergere andando al cross oppure al tiro. Lotta su ogni pallone. Si vede che ha voglia di spaccare il mondo anche se spesso si va a chiudere da solo lo spazio . Al 44'del p.t. prova il suo marchio di fabbrica concludendo a lato. Ha una buona palla al 55' ma pecca di killer instinct graziando il portiere avversario. Inventa buone imbucate ma non può fare tutto da solo. Giallo per mini rissa con Bondo che lo aveva trattenuto. Gioca praticamente da solo contro tutti.



Mazzarri 4,5 - La prima frazione di gioco non è certamente un esempio di estetica calcistica. Bada a dare solidità con questo 4-3-3 double face che diventa un 5-3-2 grazie a Zerbin che accorcia molto sulla destra. La squadra dà la sensazione di essere ingessata nei movimenti. Prova a dare qualità inserendo Gaetano al posto di un evanescente Zielinski e Lindstrom per Zerbin, ma la musica non cambia. Viene ammonito per proteste e poi espulso dopo la mini rissa Kvara-Bondo. Il Napoli ha problemi seri di gioco, anima e testa. Tenere Simeone in panca per 85' è un vero e proprio atto di coraggio.

(claudio russo)