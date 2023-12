Ciurria: "Fatta una grande prestazione"

29 Dicembre 2023



"Fermata una squadra fortissima. Siamo consapevoli delle nostre qualità e molto soddisfatti di com'è andata"





Interviste29 Dicembre 2023TMW"Fermata una squadra fortissima. Siamo consapevoli delle nostre qualità e molto soddisfatti di com'è andata" Patrick Ciurria, esterno del Monza, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata 0-0 contro il Napoli: "Questo risultato ha un grandissimo valore, in campo abbiamo messo il cuore facendo una grande prestazione contro una squadra fortissima come il Napoli. Siamo consapevoli delle nostre qualità e molto soddisfatti di com'è andata".



Il feeling con Palladino?

"Ho grande stima nel mister e la cosa credo sia reciproca. Lui mi dà i consigli giusti durante la settimana, io in campo cerco di aiutare al meglio la squadra".



Come si ferma Kvaratskhelia?

"Oggi c'è stato grande sacrificio da parte della squadra e voglia di portare almeno un punto a casa, Kvaratskhelia è uno dei giocatori più forti del campionato".



Segnare il primo gol in questo campionato è il buon proposito per il 2024?

"Sì, trovare la prima rete stagionale è sicuramente un buon proposito in vista del prossimo anno. Spero di segnare presto, ma prima di tutto viene la squadra".



