Lukaku: "Importante vincere queste partite"

Interviste 23 Dicembre 2023 Fonte: TMW



"Era una partita complicata, ma l'abbiamo giocata con maturità ed esperienza"





Interviste23 Dicembre 2023TMW"Era una partita complicata, ma l'abbiamo giocata con maturità ed esperienza" Nel post partita di Roma-Napoli ha parlato Romelu Lukaku a DAZN



