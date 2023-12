Roma-Napoli: i voti agli azzurri



Cronaca 23 Dicembre 2023 Fonte: CalcioNapoli24



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la sconfitta all'Olimpico





Meret 6 - Salva alla disperata su Bove, esce di piede per anticipare Lukaku, il batti e ribatti premia Pellegrini e lui rimane immobile. Evita il 2-0 con la mano di richiamo, nel finale si oppone ad El Shaarawy ma non a Lukaku.



Di Lorenzo 4,5 - Bove lo aggira piuttosto facilmente prima di battere addosso a Meret, Zalewski lo supera e poi calcia fuori. Errori tecnici inconsapevoli per uno del suo livello, Pellegrini gli si gira davanti sul gol e lui concede di battere col destro. E nel finale El Shaarawy lo lascia a dieci metri di distanza.



Rrahmani 5 - Belotti prima lo fa penare con un pestone, poi lo semina al 20'. Sull'azione del gol perde il duello con Azmoun.



Juan Jesus 5,5 - Stende Belotti per rubargli palla, esce in possesso prima di far ammonire Paredes. Copre su Belotti e poi prende il giallo. (Dall'88' Natan SV - Come se non bastasse, si fa male anche lui alla spalla)



Mario Rui 5 - Va a sprazzi, se corre in avanti aziona anche Kvaratskhelia quindi ha una doppia funzione: però è un interruttore, si accende e si spegne. (Dall'81' Zerbin SV)



Anguissa 5 - Dovrebbe fare maggior legna in mezzo al campo, invece quando è in possesso fatica a trovare sbocchi. Palla al piede è inconcludente nei primi 45', e non è che migliori successivamente.



Lobotka 5,5 - La Roma gli permette di toccare la palla sei volte nei primi 27 minuti, concedendogli solo cinque passaggi. Chiude con 23 passaggi in 55 minuti, Lukaku lo va a pressare sempre. (Dal 55' Cajuste 5 - Non ha una posizione ben precisa, con il rosso a Politano aumentano i metri da coprire e l'efficacia diminuisce)



Zielinski 5 - Nebbia sì, nebbia no: è l'autore del primo tiro in porta del Napoli, al minuto 48. Colpito forte da Mancini, che non viene ammonito. (Dall'88' Gaetano SV)



Politano 4 - Inizia a mille, dopo i difensori è lui a toccare più palloni. Poi si adombra un po', si fa rivedere con una accelerazione in diagonale al 54' per servire Kvaratskhelia. Spegne la luce, un paio di tocchi sbagliati, un calcetto inutile a Zalewski dopo una trattenuta. Che bisogno c'era?



Osimhen 4,5 - Llorente lo costringe a giocare spalle alla porta, fino all'ingresso di Cajuste il compagno più vicino è a 20 metri. Il tempo di un paio di azioni e finisce preda del nervosismo che permea la partita. Ammonizioni eccessive, ok, ma che senso ha il fallo che lo porta al rosso? Nulla.



Kvaratskhelia 4,5 - Lo si nota per la sbracciata di Kristensen, poi trova lo spazio e fa ammonire più di un avversario. Arriva al tiro per sbloccarsi, è un fuoco di paglia. (Dall'88' Raspadori SV)



Mazzarri 4 - Il Napoli fatica ad uscire dalla trequarti nel primo tempo, non riesce a trovare uno spazio valido e la Roma per poco non li castiga. Mourinho gli porta la partita su binari più congeniali, non dandogli la chance di imporre il proprio ritmo. Il primo vero pericolo è al 40', per intenderci. Il Napoli fatica a riempire l'area, migliora un pizzico nella ripresa alzando le posizioni degli interni di centrocampo fino al 60', trovando due tiri blandi in porta, poi Politano si fa espellere stupidamente. Il Napoli è incapace di rialzarsi, lui ci capisce pochissimo e i cambi sono incomprensibili. Ha perso più partite lui che Garcia: un po' di responsabilità le ha anche lui, altrimenti che ci sta a fare? De Laurentiis pensi a cosa fare, è la sua tasca a rimetterci. Il 2-0 di Lukaku, quattro contro uno, è la pietra tombale. Il Napoli in questo momento è fuori dall'Europa, da campione d'Italia.

(claudio russo)