I convocati per la trasferta a Roma

Cronaca 22 Dicembre 2023 Fonte: Corriere dello Sport



Nell'elenco non figurano Lindstrom e Contini, oltre ai soliti Olivera ed Elmas





Cronaca22 Dicembre 2023Corriere dello SportNell'elenco non figurano Lindstrom e Contini, oltre ai soliti Olivera ed Elmas Diverse assenze per il Napoli in vista della gara dell'Olimpico contro la Roma. Nell'elenco dei convocati di Mazzarri, infatti, non figurano neppure Lindstrom e Contini, oltre ai soliti Olivera ed Elmas. Il trequartista prelevato in estate dall'Eintracht ha rimediato una lombalgia e per questo, oggi, durante la seduta di allenamento, ha svolto lavoro in palestra, mentre Olivera proseguiva la sua tabella di recupero tra palestra e piscina.



Napoli, i convocati di Mazzarri per la Roma

Influenza per Contini, terapie per Elmas, ad un passo dal Lipsia (Samardzic prima idea per sostituirlo) come confermato anche dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nella sua intervista al Corriere dello Sport-Stadio. Ecco l'elenco dei convocati: Idasiak, Gollini, Meret, Di Lorenzo, Zanoli, Juan Jesus, Natan, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Cajuste, Anguissa, Demme, Zielinski, Lobotka, Politano, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Zerbin, Osimhen.