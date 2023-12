Roma-Napoli: le formazioni ufficiali

Cronaca 23 Dicembre 2023 Fonte: Corriere dello Sport



I giocatori in campo per il big match dell'Olimpico tra i giallorossi e i partenopei





Cronaca23 Dicembre 2023Corriere dello SportI giocatori in campo per il big match dell'Olimpico tra i giallorossi e i partenopei Una sfida fondamentale per la corsa alla Champions, un incrocio da brividi quello di stasera tra Roma e Napoli. Mourinho contro Mazzarri e in campo Lukaku contro Osimhem: una partita nella partita



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.



Confermata la scelta di Mazzarri di escludere dall'undici titolare Natan.



Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku. All: Mourinho



Undici confermato per Mourinho che preferisce Bove a Pellegrini: il capitano si accomoderà inizialmente in panchina.