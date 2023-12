Voci dal Forum: Ancora una sconfitta, ma...



Cronaca 23 Dicembre 2023 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Roma-Napoli decisa da decisioni arbitrali assurde e comportamenti dei capitolini ancora più assurdi, ma tollerati





Cronaca23 Dicembre 2023Forum SoloNapoli - DarioRoma-Napoli decisa da decisioni arbitrali assurde e comportamenti dei capitolini ancora più assurdi, ma tollerati

Altra sconfitta per il Napoli, l'ennesima. Questa volta a Roma, contro la Roma. Uno scontro diretto. In ballo il quarto posto, ma forse anche il quinto, ovviamente per la Champions. Niente da fare. Qualcuno disse, all'indomani della vincita dello scudetto, che il Napoli poteva iniziare un ciclo. È netta la sensazione, invece, che bisognerà ancora una volta iniziare da zero. E iniziare da zero per l'assoluta incompetenza, l'ineguagliabile supponenza e l'inguaribile presunzione di quell'individuo che abbiamo alla presidenza. In estate, presuntuoso com'è, aveva affidato la conduzione della squadra a uno bollito da tempo, Garcia. A novembre ha dovuto esonerarlo per manifesta incapacità. Ne ha assunto un altro, Mazzarri, per curarlo, ma la cura si è rivelata peggiore del male. Intanto ha continuato e continua a non tener chiusa la bocca, arrecando non pochi danni. Iniziò l'anno scorso. scagliandosi contro l'UEFA quando il Napoli era ai quarti e doveva incontrare il Milan. Risultato? Arbitraggio discutibile nelle due partite contro i rossoneri e Napoli eliminato. Ha continuato quest'anno contro FIGC e AIA. Risultato? Torti arbitrali a iosa, inclusa la partita odierna, decisa da decisioni arbitrali assurde e comportamenti dei capitolini ancora più assurdi, ma tollerati. Faccio un esempio e sarà l'unica cosa che dirò di questa partita. Si era a metà del primo tempo. Cristante era stato ammonito. Due minuti dopo la sua ammonizione commette un fallo ancora da ammonizione su Kvara e sotto gli occhi dell'arbitro, che fa finta di non vedere. È assoluta malafede. In seguito, per un nonnulla verranno espulsi Politano e Osimhen. Questo calcio non merita di essere visto. Tu, presidente di non so cosa, continua a parlare. Parli, parli, parli, ma negli ambienti che realmente contano vali quanto il due di coppe con briscola a bastoni. Concludo dicendo che una squadra che basa il suo gioco su Politano, è una squadra che non può andare lontano. I miracoli qualche volta capitano, ma hanno il vizio di non ripetersi. Meret è stato autore di parate strepitose. ma la colpa è sempre sua.

Risultato finale dell'Olimpico:

Roma - Napoli 2-0.



A quel paese il presidente e i suoi zerbini.

Buon Natale a tutti voi e alle vostre famiglie, alla redazione di questo splendido sito e, in particolare, al mio amico Luigi, che immagino stia soffrendo quanto me. Buon Natale!