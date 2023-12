UFFICIALE: Elmas al Lipsia

Aveva chiesto di giocare con maggiore continuità, così il Napoli ha ceduto alle lusinghe della squadra tedesca





Mercato23 Dicembre 2023Area NapoliAveva chiesto di giocare con maggiore continuità, così il Napoli ha ceduto alle lusinghe della squadra tedesca Eljif Elmas ha firmato il suo contratto che lo legherà al Lipsia. L'immagine che ritrae il calciatore macedone ha fatto subito il giro dei social. Aurelio De Laurentiis, durante l'intervista rilasciata ieri, aveva preannunciato la partenza del jolly arrivato in azzurro sotto la gestione di Carletto Ancelotti. Aveva chiesto di giocare con maggiore continuità, così il Napoli ha ceduto alle lusinghe del Lipsia in vista del mercato di gennaio. Il calciatore è infortunato ed ha approfittato per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con la sua nuova squadra.



