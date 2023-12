Il saluto di Elmas



Il macedone passato al Lipsia ha voluto salutare gli azzurri con un video dei suoi migliori momenti





Eljif Elmas ha lasciato ufficialmente il Napoli. Il nord macedone è un nuovo giocatore del Lipsia e ha voluto salutare gli azzurri con un video dei suoi migliori momenti in Campania.



Napoli, il saluto di Elmas

Questo il suo messaggio su Instagram: "Cari tifosi, mi avete accolto bambino, mi avete coccolato, mi avete protetto, aiutato nella crescita fino a diventare un uomo. Insieme abbiamo vissuto momenti bellissimi, trascorso notti indimenticabili e vissuto gioie indescrivibili. Far parte della famiglia napoletana è stato un privilegio. Qui ho avuto la possibilità di conoscere persone fantastiche e creare amicizie che porterò sempre con me. Il vostro affetto, il vostro calore, la vostra gioia e il vostro amore mi accompagneranno ovunque".



"Aver scritto la storia di questa città è unico"

Elmas continua: "È arrivato il momento dei saluti, le nostre strade si dividono ma il nostro legame sarà eterno. Fare parte del Napoli e aver scritto la storia di questa città è qualcosa di unico. Grazie al Presidente, alla società, ai mister, ai miei compagni e a tutti i collaboratori che fanno un lavoro eccezionale. Grazie Napoli. Grazie a voi fantastici tifosi che in 5 anni mi avete fatto sentire a casa. Vi voglio bene uagliò. Resterete per sempre nel mio cuore…azzurro! FORZA NAPOLI SEMPRE. Ciao, Elif".