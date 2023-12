Se parte Elmas, arriva Samardzic

l tracollo in Coppa Italia agli ottavi per mano del Frosinone ha tolto un impegno al Napoli di Mazzarri in vista del 2024, ma la società azzurra è comunque destinata a muoversi sul mercato per rintuzzare una rosa con diversi problemi. Il principale a gennaio riguarderà il centrocampo da cui partirà Eljif Elmas in direzione Lipsia. Il macedone, protagonista dello scudetto con Spalletti, è scontento del poco spazio avuto prima con Garcia e poi con Mazzarri e ha deciso di lasciare l'Italia nel mercato invernale.



Per il classe 1999 si è mosso con decisione il Lipsia, club ancora impegnato come il Napoli anche in Champions League, che sul piatto ha messo una operazione da 25 milioni di euro complessivi a titolo definitivo. Dopo quattro stagioni in azzurro Elmas, un punto di riferimento nella stagione del titolo, avrebbe già annunciato la propria decisione ai compagni di squadra e a gennaio ripartirà dalla Bundesliga. Un problema in più per il Napoli che, dovendo rinunciare ad Anguissa per la Coppa d'Africa, rischia di restare con gli uomini contati in mezzo al campo.



Per questo i 25 milioni di euro in arrivo dall'operazione Elmas potrebbero subito essere utilizzati per un nuovo arrivo: Lazar Samardzic dell'Udinese. Dopo essere stato a un passo dall'Inter in estate, il centrocampista tedesco è in rotta con Cioffi che nell'ultima partita contro il Sassuolo per punizione non lo ha schierato. La concorrenza per Samardzic non manca a partire da quella della Juventus, ma anche il Napoli da tempo lo segue e potrebbe decidere di dare un'accelerata alle chiacchiere informali delle scorse settimane.



Il profilo di Samardzic piace molto al Napoli anche in chiave futura e di un probabile addio di Zielinski a fine stagione. C'è da studiare la formula per convincere l'Udinese a lasciar partire subito il giocatore.



