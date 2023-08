Il Lipsia offre 30 milioni per Elmas, il Napoli dice no

Mercato 23 Agosto 2023 Fonte: Corriere dello Sport



Mentre il Napoli al lavoro per definire l'arrivo di Gabri Veiga, il club di De Laurentiis si visto arrivare un'offerta dalla Germania per il cartellino di Elmas.



Quanto ha offerto il Lipsia per Elmas?

A contattare il Napoli stato il Lipsia che ha fatto recapitare negli uffici di Castelvolturno un'offerta di 30 milioni di euro per il centrocampista macedone. De Laurentiis ha rispedito al mittente la proposta, anche se il calciatore al momento non intenzionato a rinnovare il contratto che lo lega al Napoli fino al 2025. Elmas resta in azzurro, ma i dubbi sul futuro non si diradano.