Fuorigioco sul primo gol del Napoli

In occasione del gol di Raspadori al 13', non stata fischiata la posizione di fuorigioco di Olivera





La partita tra Salernitana e Napoli, chiusa con la vittoria della squadra di Garcia, destinata a far discutere. La gara terminata sul 2-0 e a causare le polemiche il primo gol di Raspadori al 13', sul quale non stata fischiata la posizione in fuorigioco di Olivera. Sull'azione, inoltre, il Var non potuto intervenire.



Fuorigioco sul primo gol, il Var non pu intervenire: ecco perch

L'azione che portata al gol iniziata con Olivera che ha ricevuto palla in posizione di fuorigioco, non fischiato dal guardalinee. Da l il Napoli ha perso il possesso del pallone, lasciando partire un'azione della Salernitana durata pochissimo, con il recupero di Lobtoka. Il centrocampista ha poi trovato l'assist per Raspadori che ha battuto Ochoa con un destro ad incrociare. Il possesso della Salernitana tra il fuorigioco di Olivera e il gol dell'azzurro il motivo che non permesso al Var di intervenire, e quindi di annullare il vantaggio.