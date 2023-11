Di Lorenzo: "Una partita difficile vinta con merito"

"Era importante vincere per risalire la classifica. Stiamo crescendo come prestazioni e sotto il profilo del gioco"





Interviste4 Novembre 2023SSC Napoli"Era importante vincere per risalire la classifica. Stiamo crescendo come prestazioni e sotto il profilo del gioco" Giovanni Di Lorenzo commenta il successo dell'Arechi. Il capitano elogia la prestazione oltre al risultato



"Sapevamo di dover affrontare una gara che riservava insidie. Siamo stati bravi ad approcciarla con la giusta attenzione e pressando subito la Salernitana".



"Abbiamo segnato subito e siamo stati anche capaci di gestire bene. Abbiamo sofferto solo su qualche palla inattiva da calcio d'angolo ma nel complesso abbiamo poi legittimato anche con il secondo gol".



"Sinora non siamo stati capaci di esprimere tutte le nostre capacità, ma l'obiettivo è stare al vertice. Oggi era importante vincere per risalire la classifica. Stiamo crescendo come prestazioni e sotto il profilo del gioco. Adesso dobbiamo dare seguito a questo successo conquistando una striscia vincente di risultati"



