Lobotka: "Scudetto? Avversarie forti, ma ci proveremo"

Interviste 4 Novembre 2023 Fonte: TMW



"Abbiamo approcciato bene la partita e vinto contro un avversario non semplice come la Salernitana"





Interviste4 Novembre 2023TMW"Abbiamo approcciato bene la partita e vinto contro un avversario non semplice come la Salernitana" Il centrocampista Napoli Stanislav Lobotka ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida esterna sul campo della Salernitana vinta 0-2 anche grazie ad un suo gol.



Sensazioni dopo questa partita?

"Positive, dopo aver battuto un avversario non semplice come la Salernitana. Abbiamo approcciato bene e l'abbiamo vinta".



State migliorando giorno dopo giorno.

"Quando riusciamo a giocare bene, siamo contenti e oggi ci siamo riusciti. Non è sempre facile, ma stiamo mettendo le basi per giocare così fino alla fine della stagione".



L'obiettivo è rivincere lo scudetto?

"Faremo del nostro meglio per provarci. Ci sono squadre come Inter e Milan che hanno fatto un gran mercato, ma anche noi siamo forti e ci proveremo".



Il centrocampista Napoli Stanislav Lobotka ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida esterna sul campo della Salernitana vinta 0-2 anche grazie ad un suo gol.Sensazioni dopo questa partita?"Positive, dopo aver battuto un avversario non semplice come la Salernitana. Abbiamo approcciato bene e l'abbiamo vinta".State migliorando giorno dopo giorno."Quando riusciamo a giocare bene, siamo contenti e oggi ci siamo riusciti. Non è sempre facile, ma stiamo mettendo le basi per giocare così fino alla fine della stagione".L'obiettivo è rivincere lo scudetto?"Faremo del nostro meglio per provarci. Ci sono squadre come Inter e Milan che hanno fatto un gran mercato, ma anche noi siamo forti e ci proveremo".