Meluso: "Il rinnovo di Zielinski? Sono fiducioso"

Interviste 4 Novembre 2023 Fonte: Corriere dello Sport



"Per motivi personali Osimhen è tornato in Nigeria dove comunque sta seguendo il percorso di riabilitazione"





Interviste4 Novembre 2023Corriere dello Sport"Per motivi personali Osimhen è tornato in Nigeria dove comunque sta seguendo il percorso di riabilitazione" Prima della partita contro la Salernitana, il direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso ha parlato ai microfoni di Dazn di due situazione calde in casa azzurri.



Napoli, le parole di Meluso

Queste le sue parole: "Il rinnovo di Zielinski? Ci ha espresso più volte la volontà di rimanere a Napoli, si trova benissimo e ce lo ha dimostrato anche con i fatti viste le grandi prestazioni che sta offrendo. Stiamo lavorando per far si che avvenga. Io sono fiducioso".



"Osimhen in Nigeria per problemi personali"

Il ds è poi passato al capitolo Osimhen: "Per motivi personali è tornato in Nigeria con il nostro permesso. Rientrerà quando i problemi sono risolti compatibilmente con i suoi obblighi da infortunato con un percorso di riabilitazione che sta seguendo lì".



Prima della partita contro la Salernitana, il direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso ha parlato ai microfoni di Dazn di due situazione calde in casa azzurri.Napoli, le parole di MelusoQueste le sue parole: "Il rinnovo di Zielinski? Ci ha espresso più volte la volontà di rimanere a Napoli, si trova benissimo e ce lo ha dimostrato anche con i fatti viste le grandi prestazioni che sta offrendo. Stiamo lavorando per far si che avvenga. Io sono fiducioso"."Osimhen in Nigeria per problemi personali"Il ds è poi passato al capitolo Osimhen: "Per motivi personali è tornato in Nigeria con il nostro permesso. Rientrerà quando i problemi sono risolti compatibilmente con i suoi obblighi da infortunato con un percorso di riabilitazione che sta seguendo lì".