Voci dal Forum: 'O criature s'è scetate



Cronaca 4 Novembre 2023 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Il Napoli contro la Salernitana ha giocato una buona gara, facendo con merito bottino pieno





Cronaca4 Novembre 2023Forum SoloNapoli - DarioIl Napoli contro la Salernitana ha giocato una buona gara, facendo con merito bottino pieno

A giudicare dalla partita odierna contro la Salernitana, pare che, come si dice a Napoli, 'o criature s'è acetate do suonne. Il Napoli, infatti, ha giocato una buona gara, facendo con merito bottino pieno. Per lunghi tratti si è ammirato il Napoli dell'anno scorso: corsa, determinazione, pressing, cattiveria agonistica. A trovare il pelo nell'uovo, solo una cosa non mi ha convinto: le sostituzioni operate da Garcia, specialmente quando sull'uno a zero, ha tolto Raspa e Marakvara, in quel momento i migliori in campo. Ad ogni modo, è andata bene, e va bene così. Prima di commentare brevemente la partita, faccio notare alcune cose: 1) giocasse in difesa chiunque voglia Garcia, ma mai lasciare questa difesa priva di Ostigard; 2) smettiamola con la leggenda metropolitana che vuole Marakvara giocare meglio con Mario Rui. Bullshits(stronzate)! Olivera offre solide garanzie e, con lui su quella fascia, è dura per gli avversari crossare; 3) assolutamente basta critiche a Meret. Basta con questa sciagurata scuola di pensiero, fatta nascere da un sedicente opinionista, a pare suo, esperto e conoscitore di problemi calcistici, perché nel settore da quarant'anni, evidentemente senza averci capito nulla. Meret è un ottimo portiere, ancora con notevoli margini di miglioramento; 4) si rinnovi il prima possibile il contratto a Zielinski. Non si può perdere un giocatore del genere, come minimo eccellente, a zero. Sarebbe imperdonabile.

La partita. Garcia presenta Olivera per Mario Rui e Ostigard per lo squalificato Natan. Il Napoli inizia con notevole ritmo e aggressività. Non è da meno la Salernitana. Dagli scambi si nota il tasso tecnico in favore del Napoli, che al 13° passa in vantaggio meritatamente con un magnifico Raspadori. La Salernitana non si demoralizza e rimane in partita, ma è il Napoli a sfiorare il raddoppio, evitato da ottimi interventi di Ochoa. Si va al riposo con il Napoli in vantaggio di un goal. Il secondo tempo inizia sulla falsariga del primo. A venti minuti dalla fine, poco più, poco meno, Garcia toglie dal campo i migliori in quel momento, MaraKvara e Raspa, per Elmas e Simeone. Qualcuno storce il muso, altri si mettono le mani nei capelli. Garcia avrà pensato ai tanti impegni. La partita rimane bella, ma Elmas la chiude con un goal dei suoi. Sul goal di Elmas, molto probabilmente Ochoa non ha visto partire il pallone. C'è da sottolineare che per due volte e sempre con Simeone il Napoli ha mancato il terzo goal, ma sarebbe stato troppo per una Salernitana, che se continua a giocare così, non avrà problemi a salcarsi.

Salernitana - Napoli 0-2.

A mercoledì contro l'Union Berlino: stessa determinazione, stessa cattiveria agonistica per passare agli ottavi.