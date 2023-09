Voci dal Forum: Non ci siamo

Cronaca2 Settembre 2023Forum SoloNapoli - DarioNetta vittoria della Lazio al Maradona. Non si badi al risultato, poteva essere molto più pesante per il Napoli Ed è arrivata la prima sconfitta del Napoli. Meritatissima. Sono venuti alla luce, inesorabilmente, quei punti che già da un mese parevano e paiono deboli: condizione atletica, difesa ballerina, gioco latitante.

È sotto gli occhi di tutti che la Lazio, da un punto di vista atletico, aveva una marcia in più. Il Napoli, come si era già visto durante la preparazione, atleticamente è spento. È stato un gravissimo errore aver perso Sinatti ed aver consentito a questo mediocre allenatore di imporre il suo preparatore di fiducia, Rongoni, tristemente noto in quel di Roma per i tanti guai arrecati. In difesa sai da gennaio che ti mancherà Kim e non provvedi per un valido sostituto? La Lazio oggi entrava come voleva in quella difesa. Non oso immaginare cosa ci capiterà con questa difesa quando incontreremo determinate corazzate. Garcia dice che non è necessario un regista e che tutti devono essere in grado di sviluppare gioco. Risultato? Lobo non all'altezza dell'anno scorso e Napoli senza gioco. Oltre a rovinare Lobo, questo signore che, grazie al Sultano, abbiamo la sciagura d'avere in panchina, sta rovinando Kvara. Oggi al 66° l'ha tolto per far entrare l'evanescente Raspadori. Roba da matti! Kvara va lasciato in campo anche con una gamba. Per quanto mi riguarda, basta e avanza per mandarlo via adesso, e non domani. Domani potrebbe aver già commesso qualcosa di irreparabile. La verità è una: con questo signore Lobo e Kvara non giocano. Punto. C'è, infine, Anguissa che ha bisogno di un sano bagno di umiltà. Sei Anguissa. Non sarai mai Iniesta. Per concludere ce n'è per il Sultano. Scendi sul pianeta Terra e lascia fare a ci si intende di calcio e sa relazionarsi con determinati poteri. Tu hai dei limiti evidenti e, mai come in questo momento, sono sotto gli occhi di tutti. La festa, per colpa tua in parte rovinata, è finita. La realtà è tutt'altra cosa. A proposito di realtà, il Milan vende Tonali e incassa 80 milioni. In men che non si dica compra otto giocatori e si fa uno squadrone. Tu incassi oltre 150 milioni e non trovi il sostituto di Kim? Qualcosa non torna.

Napoli - Lazio 1-2.

Solo Zielinski, quello che doveva andare in Arabia, si è salvato. Tutto qui.