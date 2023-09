Il Napoli battuto al Maradona

Cronaca 2 Settembre 2023 Fonte: Mediaset



Luis Alberto e Kamada regalano la vittoria alla Lazio dell'ex Sarri. Inutile il pari di Zielinski. Agli ospiti annullati anche due gol





Cronaca2 Settembre 2023MediasetLuis Alberto e Kamada regalano la vittoria alla Lazio dell'ex Sarri. Inutile il pari di Zielinski. Agli ospiti annullati anche due gol Colpo grosso della Lazio al Maradona. Nella terza giornata di Serie A la squadra di Sarri batte 2-1 il Napoli e conquista i primi tre punti della stagione. Nel primo tempo sono gli azzurri a fare il match, ma è Luis Alberto (30') a sbloccare la gara con un colpo di tacco su assist di Felipe Anderson. Magia a cui gli uomini di Garcia rispondono subito con un destro di Zielinski (32') leggermente deviato alle spalle di Provedel da Romagnoli. Nella ripresa poi ci pensa Kamada (52') a firmare la rete che decide il match dopo un'altra grande azione confezionata da Felipe Anderson e Luis Alberto. Nel secondo tempo annullati anche due gol ai biancocelesti con l'aiuto del Var per posizioni irregolari di Zaccagni.



