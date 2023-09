Napoli-Lazio: le probabili formazioni



Si giocherà allo stadio Maradona di Napoli sabato 2 settembre, alle ore 20:45





Napoli-Lazio, match valido per la 3ª giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo stadio Maradona di Napoli sabato 2 settembre, alle ore 20:45. La Lazio ha vinto nell'ultima trasferta di Serie A giocata a Napoli (3 marzo 2023, 0-1 con gol di Vecino), interrompendo una serie di cinque vittorie casalinghe consecutive degli azzurri: la formazione romana non ottiene due clean sheets di fila in terra campana dal 2009 e non vince due partite consecutive in casa del Napoli dal 1937.



PROBABILI FORMAZIONI



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia



Squalificati: nessuno

Indisponibili: Demme, Gaetano.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.



Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pedro