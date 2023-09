Sarri mostra il dito medio ai suoi ex tifosi

L'ex allenatore degli azzurri accolto dai suoi ex tifosi alla stazione di Afragola





Napoli-Lazio è già cominciata.



E ad accendere gli animi ci ha pensato direttamente Maurizio Sarri, ex allenatore degli azzurri accolto dai suoi ex tifosi alla stazione di Afragola per l'arrivo della squadra biancoceleste in città.



«Forza Napoli» gli urlano i tifosi azzurri presenti, qualcosa che deve aver infastidito il toscano, che dopo un po' viene immortalato dalle telecamere mentre mostra il dito medio ai napoletani per mandarli a quel paese. Un gesto subito stigmatizzato in rete dai tifosi presenti.



