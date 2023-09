Immobile: "Ci tenevamo tanto a fare bene "

"Venire qui e fare una partita contro una squadra così forte è molto importante"





Interviste2 Settembre 2023CalcioNapoli24"Venire qui e fare una partita contro una squadra così forte è molto importante" Ciro Immobile ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn al termine di Napoli-Lazio: "Ci tenevamo tanto a fare bene perchè abbiamo sofferto tanto in queste due settimane dove non eravamo pronti ad inizio del campionato. Venire qui e fare una partita contro una squadra così forte è molto importante. Avevo Kamada di fronte, non pensavo mai potesse tirare con quella posizione del corpo. Mi hanno detto che anche all'Eintracht faceva gol così.



Sotto l'aspetto dell'inserimento abbiamo fatto sentire subito a casa chi arriva. Se facciamo questo, in campo ci danno di più. Avendo giocato all'estero ho provato sulla mia pelle. Le sconfitte forse hanno aiutato poco anche noi a farli inserire. Dobbiamo essere una squadra più equilibrata, dobbiamo crescere. Il lavoro del mister richiede tempo. Nazionale? Mi aspettavo questa convocazione, so che posso dare ancora tanto. Fino a quando avrà bisogno di me porterò entusiasmo ed anche esperienza visto che sono tra i più vecchi tra i convocati (ride ndr). Posso dare ancora tanto. Spalletti? Vedo un ciclo importante anche perchè la squadra è forte. non ho parlato ancora con il CT, non vedo l'ora di iniziare questo nuovo percorso. Ci tengo anche se sarà per me l'ultimo europeo, voglio farlo in maniera perfetta. E' un gruppo buono che con Spalletti farà bene"



