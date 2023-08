Si fermano anche Osimhen e Rrahmani

Cronaca 8 Agosto 2023 Fonte: Corriere dello Sport



Trauma contusivo alla caviglia destra per l'attaccante, problema al polpaccio sinistro per il difensore centrale





Proprio sull'ultimo scatto, Osimhen è finito a terra, si è rotolato e a quel punto lo staff medico del Napoli - tutto, per intero - gli è arrivato intorno: nessun «infortunio da mercato» ma trauma contusivo alla caviglia destra e fine dell'allenamento per tutti, lui compreso, che è rientrato zoppicando nello spogliatoio.







Proprio al penultimo scatto, Amir Rrahmani ha sentito una fitta al polpaccio sinistro e si è adagiato sull'erba del «Patini»: se ne capirà di più tra un po' ma il debutto di Frosinone è così vicino. Castel di Sangro, tre giorni al tramonto del ritiro, forse il Napoli si augura che finisca presto.



