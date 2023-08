Nuovo infortunio in casa Napoli

Cronaca4 Agosto 2023Corriere dello SportSono tanti i calciatori out a due giorni dalla terza e penultima amichevole a Castel di Sangro L'ultimo a fermarsi è stato il centrocampista Frank Zambo Anguissa che, come riferito dal club azzurro nel report ufficiale, ha rimediato un risentimento muscolare alla gamba destra e non ha svolto allenamento. Out dalla seduta anche Gollini per stato influenzale. Il Napoli ha aggiornato la situazione dei tanti calciatori out in questo periodo.



Napoli, gli aggiornamenti sugli infortunati

Particolare attenzione rivolta alle condizioni dei due attaccanti, Osimhen (il cui rinnovo resta in bilico) e Kvaratskhelia, a due giorni dalla terza e penultima amichevole a Castel di Sangro contro l'Augsburg: "Kvaratskhelia, Saco e Osimhen hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Personalizzato in campo per Olivera. Piscina infine per Mario Rui, Zedadka e Gaetano".









