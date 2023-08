Olivera: "Sarà difficile ripetersi per lo Scudetto"

"Ma il nostro obiettivo principale è quello di difendere il titolo, lavorando come facciamo tutti i giorni"





Interviste6 Agosto 2023Corriere dello Sport"Ma il nostro obiettivo principale è quello di difendere il titolo, lavorando come facciamo tutti i giorni" Il Napoli mette nel mirino la partita amichevole con l'Augsburg, in programma domani alle 18:00. Dal ritiro di Castel di Sangro, alla vigilia della sfida, ha parlato Mathias Olivera ai microfoni di Sky, commentando le sue sensazioni a due settimane dall'inizio della seconda stagione col Napoli: “È tutto bellissimo, dalla squadra alla città. Sono importantissimi per noi anche i tifosi che ci seguono all'allenamento e lo faranno anche allo stadio contro l'Augsburg, saranno fondamentali durante l'anno".



Napoli, Olivera: "Sarà difficile ripetersi per lo Scudetto"

Qual è il segreto del Napoli per ripetersi in campionato dopo la vittoria dello Scudetto? Questa la risposta di Olivera: "Sicuramente fare bene, sarà difficile vincere di nuovo lo Scudetto ma il nostro obiettivo principale è quello di difendere il titolo, lavorando come facciamo tutti i giorni".



Una battuta finale sulle tante partite a Risiko in ritiro con Garcia e su chi sia più bravo tra lui e Olivera: "Tutte e due, sono pronto se il mister ha bisogno di uno stratega".