Il Napoli batte l'Augsburg

Cronaca 6 Agosto 2023



Nella terza amichevole di Castel di Sangro grazie a un gol di testa nel secondo tempo siglato da Rrahmani





Dopo i successi contro Hatayspor e Girona (ai rigori), il Napoli vince anche la sua terza amichevole nel ritiro di Castel di Sangro, contro i tedeschi dell'Augsburg, reduci dal ko (2-1) contro la Salernitana. Decide un colpo di testa di Rrahmani nella ripresa, in un match controllato dagli uomini di Garcia, che hanno anche sprecato diverse occasioni.



Garcia deve rinunciare a diversi titolari: fuori Osimhen, Anguissa e Kvaratskhelia, che ha lavorato a parte, c'è Raspadori come mezzala destra, in un centrocampo completato da Lobotka ed Elmas, segno che il tecnico francese sta lavorando su questo nuovo ruolo per lui. Simeone al centro dell'attacco, supportato da Politano e Lozano; in difesa Ostigard è preferito a Juan Jesus. Intanto, a bordocampo si vede anche il nuovo acquisto Natan: il centrale, erede di Kim, ha assistito alla partita dei compagni, salutato i tifosi con un primo giro di campo, concesso foto e posato con il presidente De Laurentiis per qualche scatto.



La cronaca della partita

Il Napoli parte forte e nei primi 10' colleziona tre occasioni, prima con Elmas (salvataggio sulla linea di Engels) e poi due volte con Lozano. Intanto Simeone lotta e si propone costantemente, risultando però poco lucido sotto porta, come al 20', quando viene servito al termine di una bella azione corale ma, a tu per tu con il portiere, cerca di batterlo con uno scavetto, tirandogli addosso. Poco prima dell'intervallo è Politano a sfiorare il vantaggio: da destra rientra alla sua maniera e calcia a giro, fuori di poco.





Azzurri all'attacco fin dai primi minuti anche nella ripresa, con i tedeschi che rispondono stendendo prima Politano al limite dell'area (punizione poi calciata sulla barriera) e poi Simeone a centrocampo, con un brutto fallo che fa scattare tutta la panchina del Napoli. Il gol del vantaggio arriva poco dopo: è il 62' quando Rrahmani di testa mette dentro su cross di Elmas, dagli sviluppi di un corner.



Per Garcia arriva il momento dei cambi e degli esperimenti: fuori Lobotka e Simeone, entrano Juan Jesus e Zerbin, con passaggio al 4-2-3-1 e Ostigard schierato in mediana accanto a Elmas come mediano. Lozano va a fare la punta, Raspadori sulla trequarti alle sue spalle. Pochi minuti e un problema fisico costringe Politano a chiedere il cambio (entra Zanoli) e Garcia a variare di nuovo: Raspadori prima punta, con Lozano out per Demme. Proprio Raspadori, al 74', inventa un assist perfetto mettendo Zerbin nelle condizioni di calciare solo davanti a Dahmen: palla a lato. Sempre Zerbin, poco dopo, va di nuovo vicino al 2-0: Rrahmani lo pesca con un lancio, controllo, dribbling e tiro deviato in angolo da Dahmen. L'unico vero rischio per la squadra di Garcia arriva a 2' dalla fine, quando Ostigard di testa salva la propria porta e il risultato.





