Kvaratskhelia: "Garcia ci aiuterà a vincere ancora"

Interviste 5 Agosto 2023 Fonte: Sky



"Rispettiamo tutti, ci sono tante squadre forti che giocano bene. Ma credo che, anche le avversarie, non sono così felici di sfidarci…"





Nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Khvicha Kvaratskhelia sterza e spazia tra diversi temi, a partire dal ricordo del passato Scudetto: "Dopo la partita con la Juventus era chiaro a tutti che eravamo vicinissimi al titolo e da lì ogni partita era una festa, in attesa dell'aritmetica certezza. Sono stati giorni incredibili". Sul ritorno a Napoli dopo la stessa gara: "Ci abbiamo messo un'ora per uscire dall'aeroporto. È stato emozionante e commovente muoverci tra la folla, sentire la gente che chiamava i nostri nomi".



"Spalletti un padre, Garcia ci aiuterà a vincere ancora"

Riconoscente nei confronti di chi gli ha dato possibilità di esprimersi al meglio la scorsa stagione: "Spalletti come un padre. Non riuscirò mai a ringraziarlo abbastanza. È stato una svolta per la mia carriera: mi ha dato la possibilità di giocare ad altissimi livelli e mi ha sostenuto sempre, anche nei momenti più difficili". Sul nuovo mister Garcia: "Stiamo studiando il suo modo di fare calcio e ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo. Mi piace come uomo e come allenatore, sono sicuro che ci aiuterà a vincere ancora".



"Non sarà semplice sfidarci"

Ragazzo umile e pacato ma con le idee chiare in testa, Kvaratskhelia punta già alla prossima stagione: "Ovviamente giochiamo per vincere ogni partita, poi vedremo se saremo in grado di ripeterci. Rispettiamo tutti, ci sono tante squadre forti che giocano bene. Ma credo che, anche le avversarie, non sono così felici di sfidarci…". Infine sul "gemello del gol" Osimhen: "Sapevo che era un calciatore molto forte, mi ha colpito però l'umiltà del ragazzo Victor: si entra subito in sintonia con lui e il nostro feeling si vede pure in campo. Anche se non lo vedo, so già dov'è, so come servirlo, mi sembra di sentire il suo movimento sempre. E lo stesso vale per lui".