Cronaca26 Maggio 2023Corriere dello SportUn enorme disegno sull'avambraccio sinistro per non dimenticare mai più l'impresa fatta in azzurro Lo scudetto è per sempre. Nel cuore e sulla pelle. L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha deciso di tatuarsi la vittoria del tricolore con un bellissimo disegno sul braccio sinistro. C'è lo stemma del Napoli e il tre in nero sul tricolore. Non solo: il tecnico degli azzurri si è fatto anche incidere il nome dei suoi tre figli: Samuele, Federico e Matilde.



L'omaggio dell'artista e il retroscena sulla "prima volta"

L'opera d'arte è stata realizzata da Valentino Russo che sui social si è detto emozionato ma ha anche ricordato che, per Spalletti, questi sono stati i primi tatuaggi della sua vita: "Ho conosciuto veramente una persona unica.. ha un umiltà incredibile e la sua ironia e inconfondibile.!! Voglio veramente ringraziarti per come mi hai trattato, e per avermi fatto sentire come a casa mia. Ci vediamo presto".



