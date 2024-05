Spalletti: "Perdono tutti, ma non dimentico"

Luciano Spalletti è tornato a parlare dell'addio al Napoli, avvenuto al termine della scorsa stagione dopo la storica conquista del terzo scudetto. L'attuale commissario tecnico della Nazionale si è soffermato sull'argomento nel corso del World Meeting on Human Fraternity al Coni.



Napoli, cosa ha detto Spalletti?

Spalletti ha sottolineato: "Andato via da Napoli per timore di quello che ho conquistato? Noi a Napoli avevamo tutto per dare seguito a ciò che abbiamo vinto. Bisognerebbe essere a conoscenza di tante cose. Io voglio bene a tutti, perdono tutti, ma non dimentico. Non dico perché sono venuto via, ma non per paura. Ho avuto i miei motivi". Spalletti ha poi proseguito: "Nel Napoli la relazionalità era bellissima. Non abbiamo vinto per merito mio, ma per la città che ha una passione tremenda".



