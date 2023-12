Osimhen miglior giocatore della serie A 2022-2023

Cronaca 4 Dicembre 2023 Fonte: TuttoSport



Cinque calciatori azzurri sono stati inseriti nella top 11 del campionato. Spalletti ha vinto il premio come miglior allenatore





Cronaca4 Dicembre 2023TuttoSportCinque calciatori azzurri sono stati inseriti nella top 11 del campionato. Spalletti ha vinto il premio come miglior allenatore Dominio Napoli al Gran Galà del Calcio AIC, andato in scena a Milano nella sua undicesima edizione per premiare i migliori della stagione 2022/23. Il club azzurro campione d'Italia ha vinto il premio come miglior società per lo scudetto conquistato, mentre Luciano Spalletti ha vinto il premio come miglior allenatore e Victor Osimhen è stato premiato come miglior giocatore.







Inoltre, cinque calciatori azzurri sono stati inseriti nella top 11 del campionato, composta da Maignan in porta, da Di Lorenzo, Kim, Bastoni e Theo Hernandez nella difesa a 4, con Calhanoglu, Lobotka e Barella in mediana e con il trio formato da Leao, Osimhen e Kvaratskhelia in attacco.

Il georgiano del Napoli è stato premiato anche come per il miglior gol, per la rete realizzata all'Atalanta.



