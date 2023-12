De Laurentiis: "Non si può vincere ogni anno ma..."

"Vi prometto che l'esperienza straordinaria della vittoria dello scudetto sarà ripetibile - ha annunciato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis durante la cerimonia -. Certo abbiamo sempre detto che non si può vincere ogni anno. Abbiamo avuto dalla nostra parte, e dalla parte di un grande allenatore come Spalletti anche quel pizzico di fortuna che nella vita ci vuole sempre, perché se non c'è quel pizzico di fortuna difficilmente le combinazioni riescono in maniera così straordinaria come il grande comandante che abbiamo avuto, Luciano, ha saputo infondere. Spalletti è stato bravissimo, un esemplare motivatore e un grande comunicatore. Dopo la partita quando veniva intervistato metteva un po' alla berlina sapientemente i vari interlocutori, che sono sempre lì a fare le stesse domande, come se le partite fossero tutte le stesse, come se gli interrogati fossero tutti della stessa personalità. Lui è stato esemplare nel creare educatamente quel disagio spettacolare", ha spiegato Aurelio De Laurentiis. "I complimenti a Luciano sono strameritati, quindi gli auguro adesso con la Nazionale di avere un limpido cammino e di portarla un'altra volta sugli allori che già per quattro volte abbiamo avuto, siamo tra le poche nazionali che hanno vinto i mondiali per quattro volte. L'unica cosa è che ti sei fregato con le tue stesse mani, perché accettando questa cittadinanza ed essendosi legato alla città di Napoli e al Napoli, ogni volta che avremo bisogno di una consulenza, di cosa fare e come fare, non potrai sottrarti, quindi diventerai aiuto indelebile e assoluto per tutti quanti noi", ha concluso sol sorriso il presidente del Napoli.



