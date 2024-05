Anche Spalletti alla prima di "Sarò con te"

Non poteva mancare, Luciano Spalletti, alla prima di "Sarò con te": il film che racconta, passo dopo passo, la vittoria del terzo scudetto della storia del Napoli. Un tricolore su cui c'è la firma indelebile dell'attuale ct della Nazionale, presente tra la platea che si è accomodata sulle poltrone del cinema Metropolitan, in via Chiaia, nel capoluogo campano.



Spalletti è apparso visibilmente emozionato prima dell'ingresso in sala: "Non mi stancherò mai di guardare la bellezza che questi ragazzi hanno fatto, perché si sa bene che i protagonisti di quello che è successo sono loro. Il regista ha detto che io sono stato il grande protagonista? Ha sbagliato, perché si vede sempre che i protagonisti sono i calciatori. Se questo docufilm dovesse gareggiare per gli Oscar, gli attori protagonisti sarebbero loro".



Spalletti è acclamato come una star hollywoodiana, tra cori e canti dei tifosi: l'ex tecnico azzurro ha assistito alla proiezione insieme al presidente De Laurentiis e ai giocatori del Napoli. Tutti presenti, da Osimhen e Kvara (accolto da un'ovazione) fino a Giovanni Simeone e Di Lorenzo. Tutti pronti per vedere e rivedere le tappe dello storico trionfo che dal prossimo 4 maggio sarà possibile rivivere anche sul grande schermo.



