Decisamente infuocato il post gara di Milan-Napoli. In zona mista molti giornalisti napoletani hanno criticato il presidente della Commissione Arbitri della UEFA, Roberto Rosetti, rivolgendogli frasi dure in riferimento all'arbitraggio di Kovacs con alcune decisioni errate (come il rosso ad Anguissa).



Le frasi dei giornalisti e la risposta del Napoli con un tweet

I cronisti arrivati da Napoli si sono lasciati andare a frasi evitabili che non sono passate inosservate. Per questo motivo è intervenuto il club di De Laurentiis con un post sui social: "La SSC Napoli condanna con fermezza la contestazione da parte di alcuni giornalisti nei confronti degli arbitri avvenuta, in mixed zone, al termine della partita Milan-Napoli".